Verwaltung erläutert erste Maßnahmen So soll Radevormwald sicherer werden

Jörn Ferner erläuterte, welche Schritte in den vergangenen Monaten beim Thema Gewaltprävention getan wurden. Alle Beteiligten auf Stadt- und Kreisebene wurden an einen Tisch gebracht: „Es gab am 9. November ein erstes Treffen, an dem Bürgermeister Johannes Mans, Vertreter der Radevormwalder Ämter der Polizei und des Amtsgerichts Wipperfürth teilgenommen haben.“ Seither habe es drei Folgetermine gegeben, das nächste Treffen ist am 29. Mai. „Wir wollen diesen Sechs-Wochen-Rhythmus beibehalten“, sagte Ferner. Zu dem Netzwerk, das gemeinsam Strategien entwickelt, um junge Menschen vorm Abrutschen in Kriminalität und Gewalt zu bewahren, gehören auch die Schulsozialarbeiter, die Jugendtreffs der Stadt sowie die Abteilung Kriminalprävention und Opferschutz der Oberbergischen Polizei. Ferner kündigte an, dass auch der Jugendbeirat, der Kinder- und Jugendring, die Suchtberatung sowie ehrenamtliche Kräfte eingebunden werden sollen. „Insbesondere gehören auch die Schulen mit an dem Tisch“, betonte der Amtsleiter.