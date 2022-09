Stadtentwicklung in Radevormwald : Erste Entwürfe für die Fläche „Am Kreuz“ liegen vor

Stadtentwicklung in Radevormwald

Auf dem Grundstück an der Kaiserstraße/Elberfelder Straße in Richtung Kommunalfriedhof soll das neue Bildunghaus entstehen. Foto: Joachim Rüttgen

Radevormwald Die ersten Entwürfe für die Fläche „Am Kreuz“ liegen vor. Auf dem 3,4 Hektar großen Gelände sollen Grundschule, Kita, Turnhalle, Jugendfreizeitplatz sowie Wohnbebauung angesiedelt werden.

Es sind nur wenige Details, die sich zwischen dem ersten und zweiten städtebaulichen Entwurf des Dortmunder Planungsbüros „Post Welters + Partner“ unterscheiden lassen: Beide Varianten beinhalten im Schwerpunkt, auf der grünen Wiese nördlich der Elberfelder Straße viel Natur zu erhalten und das als „Fläche Am Kreuz“ bekannte Gebiet zu einem klimagerechten Quartier zu entwickeln. Weitläufige grüne Anger zwischen den Wohngebäuden zur optimalen Versickerung und Retention von Regenwasser sind ebenso charakteristisch wie grüne Dächer und eine Photovoltaikanlage. Grundschule, Kita und eine große Turnhalle sind in beiden Plänen gesetzt und sollen im Gelände südöstlich angesiedelt werden. Im Norden am grünen Waldsaum der 3,4 Hektar großen Fläche könnte der Jugendfreizeitplatz entstehen, im Westen das Wohngebiet mit Mehrfamilienhäusern.