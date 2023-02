Naturaktion in Radevormwald Babywald für Jahrgang 2022 wächst

Die CDU-Fraktion hatte die Idee eines Babywaldes in die Gremien eingebracht. Die Fläche im Bereich Espert am Weg ins Wiebachtal war ursprünglich mit Fichten bewachsen, die jedoch wegen Schäden durch den Borkenkäfer gerodet werden mussten, wie viele andere Exemplare in den Waldbeständen in Radevormwald.