Sekundarschule Radevormwald : Erste Absolventen verabschiedet

Die Schülerin Selin Cinar bekommt ihr Zeugnis, eine Rose und einen Schraubenzieher. Im Vordergrund steht Lehrer Frank Funke. Foto: Flora Treiber

Radevormwald 14 Sekundarschüler wurden am Donnerstag mit Hauptschulabschluss nach Klasse 9 verabschiedet. Die Praktikumsklasse richtet sich an die Schüler, die schulmüde sind und sich dafür interessieren, nach der neunten Klasse eine Ausbildung zu machen oder sich an einem Berufskolleg weiterzubilden.