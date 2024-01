Landesbetrieb Straßen NRW Ersatzneubau für die Wupperbrücke Dahlhausen

Die Ankündigung des Landesbetriebes Straßen.NRW verheißt nichts Gutes. Das dürfte kein Spaß für die Anwohner und Verkehrsteilnehmer werden: Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Rhein-Berg startet ab Ende Februar mit dem Ersatzneubau der Wupperbrücke in Dahlhausen an der Landstraße 81. „Dann wird die Landesstraße hier bis zur Fertigstellung der neuen Brücke in beiden Richtungen gesperrt“, kündigt Sprecher Rainer Herzog an. Seitdem wird in den sozialen Medien schon emsig darüber diskutiert, was das für die regelmäßigen Nutzer dieser Strecke bedeutet. Zumindest für den Fuß- und Radverkehr wird für die Dauer der Maßnahme eine Behelfsbrücke gebaut.