Viertägiges Fest in Radevormwald Erntedankfest in Önkfeld – Karneval im Oktober

Viele griffen den 70. Geburtstag auf, erschienen mit plüschigen Mützen in Tortenform oder gleich mehrstöckigen Festtagstorten auf dem Wagen, andere boten mit quietschbunten Outfits und Disco-Musik eine Hommage an die 1970er-Jahre, wie etwa die Löschgruppe der Feuerwehr Önkfeld. Ihr Slogan lautete „70 Jahre hin, 70 Jahre her – wieder dabei – die Feuerwehr.“ Mit gepunkteten Petticoats, dunklen Chinohosen, weißen Hemden und schwarzen Hosenträgern huldigten die „Önkis“ mit Klaus Osenberg am Steuer den 1950er-Jahren. Denn 1953, daran erinnerten sie, fing alles in einer Kneipe an. Auch wenn alle in den Wagen, mit lauter Musik feierten, die politisch-gesellschaftlichen Botschaften, fehlten in diesem Jahr ebenso wenig: „70 Jahre sind vergangen, um die Zukunft müssen wir nicht bangen“, hatte die Gruppe „Die Brunselbacher“ um Friso Holberg auf ihren Wagen geschrieben. Ironie, denn ihr Wagen präsentierte sich wie ein Labor mit verrückten Chemikern darin, die dort biologische gefährdete Lebensmittel herstellten. Die Landjugend HüRa zeigte hier besonders eindrucksvoll, dass sie Erntedank bei jedem Wetter feiern. Mit großen Wattewolken auf dem Kopf, strahlend weiße Schäfchenwolken oder aber auch graue Schauerwolken mit Pappblitzen und Regentropfen, oder gelben Sonnenstrahlen und Regenbogen präsentierten sich diese Gruppe wetterfest, ebenso wie die Gruppe von Cora Schönhoff, die ebenfalls in bunten Regencapes gekleidet, für jegliche Wetterkapriolen gerüstet waren. Bernd Upphoff überraschte mit einer Önkfelder Eisdiele und dem Spruch „Wird der Sommer so heiß, verkauft der Bauer statt Milch lieber Eis“. Schön anzusehen auch der Wagen um Tim Koester und „de Borschen“, die allesamt als Senioren verkleidet im Wagen herumhüpften. Ihr Motto „70 Jahre Erntedank, die Alten sind außer Rand und Band“. Die Gruppe „Rodermann and friends“ brachten als bekannte Filmfiguren verkleidet, ein Hauch Glamour nach Önkfeld, denn: „Heute zum Jubiläumsfeste, kommt aus Hollywood nur das Beste.“