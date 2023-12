Bürgerzentrum in Radevormwalder Wupperorten Rentenberatung an der Wupper findet erneut statt

Die nächste Rentenversicherungsberatung in den Radevormwald Wupperorten findet bereits in den ersten Tagen des neuen Jahres statt. Franz-Josef Beul, ehrenamtlicher Versichertenberater aus Wipperfürth, wird am Donnerstag, 4. Januar, von 10 bis 12 Uhr im Bürgerzentrum Wupper, Siedlungsweg 26, stattfinden.