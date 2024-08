Vandalismus in den Wupperorten Drei Anti-Rassismus-Schilder gestohlen

Erneut haben sich Unbekannte an den Schildern „Wir sind bunt! Kein Platz für Rassismus in Radevormwald“ vergriffen, die an mehreren Stellen an den Ortseingängen von Radevormwald stehen. Darauf macht nun Fritz Ullmann vom „Runden Tisch gegen Rechts“ aufmerksam. Das ehemalige Ratsmitglied des Linken Forums (LF) teilt mit, dass an den Ortseingängen von Hardtstraße, Herkingrade und der Wuppertalstraße diese Schilder gestohlen wurden. Außerdem seien in der Woche zuvor „wieder verstärkt eindeutig neofaschistische Aufkleber in den Wupperorten“ aufgetaucht.