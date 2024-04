Radevormwald sagt Danke Erna Dahlhaus musiziert ehrenamtlich für Senioren

Große Überredungskünste brauchte Dahlhaus aber nicht, um Pieper für ihre regelmäßigen Mitsingnachmittage in den Einrichtungen zu gewinnen, denn auch er ist großer Fan von Musik und Engagement. „Mir macht es große Freude, in Gemeinschaft zu singen, und es ist schön zu sehen und zu hören, dass viele noch die alten deutschen Volkslieder noch können“, sagt er. Seitdem begleitet Pieper Dahlhaus mit seiner Gitarre und seiner kräftigen Stimme, die er auch an diesem Nachmittag präsentiert, etwa als er – zur Freude aller Anwesenden – die Capri Fischer singt. Sogleich beginnen die beseelten Senioren an zu schunkeln, schließen dabei die Augen und versetzen sich damit offensichtlich in eine vergangene Zeit, möglicherweise an einen beliebten Urlaubsort, zurück zu einem besonderen Moment. Denn allmählich zeichnet sich in ihren Gesichtern ein Lächeln ab.