Schwerverletzter in Radevormwald „Wir ermitteln in alle Richtungen“

In den sozialen Medien haben Radevormwalder Einwohner über den Fall bereits intensiv diskutiert. Dabei wurde mehrfach darauf hingewiesen, dass die Bürger sich in der Stadt nicht ausreichend gesichert fühlen, da die zuständige Polizeiwache sich in Wipperfürth befindet und die Wache an der Kaiserstraße nur an zwei Tagen in der Woche für jeweils eine Stunde besetzt ist. Die oberbergische Kreispolizei hat allerdings wiederholt darauf hingewiesen, dass die Bezirksbeamten regelmäßig auf Streife in Radevormwald unterwegs sind und im Falle eines Notrufs nicht unbedingt erst von Wipperfürth losfahren müssen.