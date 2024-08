Auch mit Radevormwald verbunden Erich Bitter – Erinnerung an eine Legende

Doch nicht nur mit dem Profi-Radsport verbinden viele Menschen den Namen Erich Bitter. Von 1959 bis 1968 fuhr er Autorennen, unter anderem auf dem Nürburgring. nach einem schweren Unfall auf dieser Strecke hörte mit dem Profi-Autosport auf. Doch die Faszination für schnelle und schöne Automobile blieb. Bereits 1960 hatte er in Schwelm einen Autohandel für NSU eröffnet, später auch für die Marken Saab, Volvo und Abarth. Unter der Marke „Rallye Bitter“ importierte er feuerfeste Renn-Overalls aus Großbritannien – in einer brennenden Ölwanne bewies er eigenhändig, dass die Overalls wirklich feuerfest waren. Auch international war Erich Bitter tätig, in Santa Monica in Kalifornien betrieb er die „Bitter Automobile Company“. Schließlich betätigte sich die umtriebige Schwelmer auch als Autodesigner. Ab 1971 baute er mehrere Modelle, darunter die bis heute hochgeschätzten „Bitter CD“ und „SD“.