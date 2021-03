Mittel für private Projekte : Sechsstellige Summe für Denkmalschutz in Rade

Sechsstellige Summe für Denkmalschutz in Rade

Radevormwald Das Land unterstützt unter anderem private Eigentümer von denkmalgeschützten Gebäuden, Vereine, Bürgerinitiativen und Kirchen, damit die wertvolle Bausubstanz erhalten bleiben kann.

Mit den sogenannten Pauschalzuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände zur Förderung von Denkmalpflegemaßnahmen stellt das Land Nordrhein-Westfalen Kommunen, die eigene kommunale Fördermittel für kleinere Maßnahmen an Denkmälern vergeben möchten, zusätzliche Landesmittel zur Verfügung. Im Oberbergischen erhalten so die Gemeinden Nümbrecht und Reichshof jeweils 16.000 Euro.