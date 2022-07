Ferienspaß in Radevormwald : Mobiles Planetarium kommt nach Radevormwald

Radevormwald Der KGS Lindenbaum ist es gelungen, das „Pop-up-Planetarium“ des LWL-Museums für Naturkunde für mehrere Tage in die Bergstadt zu holen. Vom 25. bis 29. Juli gibt es Vorführungen für Kinder und Erwachsene.

Eltern sind mit ihren Kindern in der Woche vom 25. bis 29. Juli herzlich eingeladen, an verschiedenen kindgerechten Vorführungen des Planetariums teilzunehmen. Aufgebaut wird das Planetarium in der Turnhalle an der Bredderstraße.