Chor aus Radevormwalder Ortsteil Önkfeld Kaffeekonzert – süße Klänge, süße Torten

Doch zunächst galt es, das zahlreich erschienen Publikum – gut 120 Gäste – in die richtige Stimmung zu versetzen und den Appetit zu wecken. Der Chor hatte sich für diesen Anlass schick in Schale geworfen: die drei Herren in Anzügen mit weinroten Sakkos und Krawatten, die Damen in schwarzen Hosen, weißen Blusen und einem einheitlich farbenfrohen Schal. Ordentlich auf der Bühne positioniert lieferte Serenita ein stattliches Bild ab. Vor ihnen hatte sich das sechsköpfige Salon-Ensemble Bergisch Land aufgebaut, mit Geigen, Cellos und Querflöten. Mit einem satten Klang und der wunderbaren Ouvertüre von Rossinis Oper „Der Barbier von Sevilla“ brach das kleine Orchester das Eis und eröffnete das vielversprechende Konzert. Der Chor begrüßte seine Gäste im Anschluss mit der Bergischen Hymne nach Jan de Werth. Es folgten bekannte Melodien, Lieder, die dazu einluden, in Erinnerungen zu schwelgen, die Jugend nochmal vor dem inneren Auge zu erleben. Heiterkeit kam auf, als Chor und Orchester unter der Leitung von Martin Storbeck in einer schwungvollen Version Mozarts „Kleine Nachtmusik“ zum Besten gaben. Bei „Lass die Sonne in dein Herz“, einem Titel von Ralph Siegel, mit dem die Schlagerband „Wind“ 1987 beim Eurovision Song Contest den zweiten Platz erreichte, sangen einige aus dem Publikum vergnügt mit.