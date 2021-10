Jugendräume in Radevormwald : Erfolgreicher Start fürs Spielplatzprojekt

Auf dem Spielplatz Hölterhof war am Donnerstag viel los. Sehr beliebt war vor allem der Kreativtisch. Foto: Flora Treiber

Radevormwald Auf dem Spielplatz Hölterhof gibt es zwei Mal die Woche Spielangebote. Zum Auftakt kamen viele Kinder mit Eltern. Der Treffpunkt soll wieder in den Fokus der familienfreundlichen Nachbarschaft rücken.

Von Flora Treiber

Auf dem Spielplatz Hölterhof war am Donnerstagnachmittag richtig viel los. Auf allen Spielgeräten waren vergnügte Mädchen und Jungen zu sehen, Eltern kamen miteinander ins Gespräch, es wurde gebastelt und gemalt. Die Wiederbelebung des Spielplatzes ist den Mitarbeitern der Jugendräume im ersten Anlauf gelungen.

Thomas Thoene, der Leiter der Jugendräume, hat zusammen mit der Praktikantin Alena Fischer ein Konzept erarbeitet, um den Spielplatz wieder zu beleben. Vor über zehn Jahren gab es bereits ein vergleichbares Projekt am Hölterhof. „Zwischen 2000 und 2010 haben wir eine ähnliche Aktion an dem Standort angeboten, die damals sehr beliebt war. Daran wollen wir anknüpfen“, erinnert sich Thomas Thoene. Er will Kinder in Bewegung bringen und ein Netzwerk zwischen den Familien bilden.

Info Projekt nutzen und fördern Jugendräume Auf dem Spielplatz Hölterhof werden jeden Dienstag und Donnerstag von 15 bis 17 Uhr diverse Spielgeräte ausgeliehen und Aktionen für Kinder angeboten. Organisiert wird dieses Angebot von den Jugendräumen der Stadt Radevormwald unter der Leitung von Thomas Thoene. Unterstützung Wer das Projekt unterstützen möchte, zum Beispiel durch Spenden oder kreative Ideen kann sich telefonisch an die Jugendräume unter Tel. 02195 932174 oder unter der E-Mailadresse jugendraeume@gmx.de melden. Ausstattung Am Hölterhof gibt es unter anderem eine Vogelschaukel, einen Kletterturm, eine Seilbahn, ein Karussell und einen Sandkasten.

Um den Spielplatz Hölterhof wohnen viele junge Familien mit kleinen Kindern, aber in der Corona-Krise war auf dem Spielplatz wenig los. Der Treffpunkt soll wieder in den Fokus der familienfreundlichen Nachbarschaft rücken. „Wir wollen die Kinder aus der Wohnung holen und Anreize zum Spielen an der frischen Luft schaffen“, sagt Thomas Thoene.

Die Jugendräume haben für diese Aktion neue mobile Spielgeräte angeschafft, die jeden Dienstag und Donnerstag zwischen 15 und 17 Uhr an die Kinder ausgeliehen werden. „Die Spielgeräte haben wir neu angeschafft. Im Gespräch mit den Eltern wollen wir erfahren, was auf dem Spielplatz fehlt und wie sich der Standort entwickeln soll“, sagt Alena Fischer. Sie betreut das Projekt und wird diese Arbeit an den nächsten Praktikanten der Jugendräume übergeben.

Thomas Thoene will auch die Eltern in die Fortsetzung des Projekts einbeziehen. „Die Eltern wollen mithelfen, und das ist toll“, sagt er. Das Spielplatzhaus am Hölterhof steht zu den Öffnungszeiten am Dienstag und Donnerstag offen und dient als Mittelpunkt zum Verleih der neuen Spielgeräte. Sie wurden mit Mitteln aus der Corona-Soforthilfe angeschafft. Es gibt verschiedene Bälle, Sandspielzeug und Rutschautos zum Ausleihen. Außerdem soll es bald Werkbänke geben, an denen mit Holz gewerkelt werden kann. Am Kreativtisch wird mit Farben und Glitzer gemalt und gebastelt.

Die Mütter Dany Tutar und Fabiana Louis freuen sich über die neuen Angebote auf dem Spielplatz. „In der Corona-Krise war hier teilweise sehr wenig los, obwohl der Spielplatz schön ist“, sagt Dany Tutar. Trotz teilweise alter Spielgeräte, findet sie den Spielplatz gut. „Es gibt gute Spielgeräte und mit dem neuen Verleih noch mehr Auswahl“, sagt die Mutter. Ihre Kinder, Bilal und Mina, probierten am Donnerstag die Sprunggeräte und die neue Weichbodenmatte aus. „Hier war lange nicht mehr so viel los. Ich finde die Aktion super“, sagt Fabiana Louis. Ihr ist es wichtig, dass der Spielplatz sauber und sicher ist. „Wenn der Spielplatz weiterhin in einem guten Zustand bleibt, sind wir zufrieden“, sagt sie. In Radevormwald gibt es 32 Spielplätze, von denen einige von vergleichbaren Aktionen profitieren würden. Thomas Thoene hofft, mit dem Projekt am Hölterhof einen Vorbildcharakter zu schaffen. „Wir können nicht alle Spielplätze mit pädagogischen Angeboten bespielen, dafür reicht das Personal nicht aus. Aber hier zeigen wir, wie viel Leben auf einem Spielplatz herrschen kann“, sagt der Leiter der Jugendräume.

Er traf am Donnerstag viele Mütter und Väter wieder, die er vor Jahrzehnten als Kinder in den Jugendräumen kennengelernt hat. „Das ist ein schönes Wiedersehen.“