Dojang Jeonsa in Radevormwald Erfolgreicher erster offizieller Inazuma Ryu Lehrgang

Bundesweite Premiere in der Bergstadt: Am vergangenen Wochenende versammelte sich eine enthusiastische Gruppe von Selbstverteidigungsliebhabern im Dojang Jeonsa in Radevormwald, um am ersten offiziellen Inazuma Ryu Lehrgang teilzunehmen. Unter dem Motto „Ein System stellt sich vor“ reisten mehr als 40 Teilnehmer aus verschiedenen Teilen Nordrhein-Westfalens an, um sich zu informieren und zu trainieren.