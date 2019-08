Hobbykünstler in Radevormwald : Erfinder mit handwerklichem Geschick

Radevormwald Klaus Schröder stellt Praktisches und Schönes aus Holz her. In seinen Erfindungen steckt viel Wissen. Die Begeisterung ist auf seine Enkelkinder übergesprungen. Auch sie werkeln schon fleißig in Opas Werkstatt.

Auf den Basaren, die mehrmals im Jahr im Wülfingmuseum stattfinden, hat er seine Kunstwerke zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Die Reaktionen waren positiv, genau wie auf die Ausstellung, die momentan im Heimatmuseum läuft. „Ich kann stundenlang von meiner Arbeit erzählen. Mein kleiner Eierbaum für Ostern zum Beispiel war sehr viel Arbeit. Jedes Ei habe ich einzeln gedreht und bemalt mit der Hilfe einer Lupe. Dafür braucht man schon Geduld.“ Die Begeisterung von Klaus Schröder für handwerkliches Arbeiten ist mittlerweile auf seine Enkelkinder übergesprungen. Sie besuchen ihren Opa immer wieder in seiner Werkstatt. „Meine Enkelin wünscht sich zum Beispiel kleine Herzen oder Blumen aus Holz, mein Enkelsohn braucht immer etwas Mechanisches. Er kann bei mir in Ruhe werkeln.“ Aktuell arbeitet Klaus Schröder an einer filigranen Herausforderung. Die heilige Familie hat er aus Holz, etwa so groß wie ein Daumen, gefertigt und auf ein Stück Holz verzapft. Diese Konstruktion will er in einer Walnuss unterbringen. „Die Idee ist, dass man die Nuss auf und zu klappen kann und dabei die Heilige Familie in der Mitte liegt und entdeckt werden kann. Als Dekoration und filigrane Handarbeit“, sagt er.