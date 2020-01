Nahverkehr in den Wupperorten in Radevormwald : Er ist der jüngste Quartierbus-Fahrer

Nahverkehr in den Wupperorten in Radevormwald

Wupperorte David Busch ist 22 Jahre alt und engagiert sich ehrenamtlich. Mit dem Wupperaner ist er zweimal im Monat unterwegs.

Dienstags, donnerstags und freitags fährt der Wupperaner, der Quartierbus der Wupperorte, seine Routen. Am Steuer des Kleinbusses sitzen ehrenamtliche Helfer, die ihre Freizeit gerne sinnvoll und mit sozialem Engagement nutzen. Zu ihnen gehört auch David Busch. Mit 22 Jahren ist er der jüngste Fahrer. Warum Ehrenamtler meistens deutlich älter sind, kann er nur vermuten. „Ich glaube, die meisten in meinem Alter haben kein Interesse an sozialem Engagement. Studium, Ausbildung oder Beruf sind da wichtiger. Sich ehrenamtlich einzubringen ist bei vielen Menschen erst nach dem Berufsleben ein Thema“, sagt er.