Nahmobilitätskonzept für Radevormwald Entschleunigung im Rader Stadtkern

Ein weiteres größeres Vorhaben, das vor allem den Straßenverkehr in der Innenstadt betreffen wird, ist ein zehnmonatiger Verkehrsversuch, bei dem auf der Kaiserstraße und der Hohenfuhrstraße die Geschwindigkeit von Tempo 50 auf 30 Stundenkilometer gedrosselt werden soll. Das würde für den Streckenabschnitt von der Einmündung der Hermannstraße in die Kaiserstraße bis zum Kreisverkehr an der Sparkasse gelten, wo sich Kaiserstraße, Hohenfuhrstraße und Uelfestraße treffen. Noch müssen die behördlichen Grundlagen für diese provisorische Maßnahme gelegt werden. „Aktuell läuft die straßenverkehrsrechtliche Prüfung durch die Verwaltung und die Polizei“, teilt der Klimaschutzmanager mit.