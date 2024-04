Politik in Radevormwald UWG will keine „Schnellschüsse“ beim Bildungszentrum

Die CDU-Fraktion hatte für den Haupt- und Finanzausschuss am Dienstag den Antrag gestellt, so genannte „Kiss and Ride“-Zonen einzurichten (unsere Redaktion berichtete). Die UWG-Fraktion stellt nun einen Antrag zur Geschäftsordnung: Der Hauptausschuss sei nicht zuständig für Beschlüsse über Varianten für Verkehrsplanungen. Die inhaltliche Beratung gehöre in die Fachausschüsse. „Das ist insbesondere deswegen relevant, weil der Vorschlag der CDU nicht durch den beauftragten Verkehrsplaner fachlich betrachtet wurde“, erläutert der UWG-Fraktionsvorsitzende Bernd-Eric Hoffmann. Daher bitte man den Ausschussvorsitzenden, die Tagesordnung zu überprüfen und den Antrag der Christdemokraten in den dafür zuständigen Ausschuss zu verweisen. Das Thema sei zu wichtig für wohlgemeinte „Schnellschüsse“, schreibt Hoffmann. Die UWG bedauere, dass die CDU ohne Beteiligung der Fachausschüsse und Fachplaner eine Variante für die Verkehrsführung festlegen wolle. „Wir vermuten, dass dieser Aktionismus schon dem Wahlkampf zur Europawahl 2024/Kommunalwahl 2025 geschuldet ist.“ Eine sorgfältige Beratung ist nach Auffassung der Wählergemeinschaft nötig, weil die künftige Verkehrssituation kniffelig sein wird: „Bei allen vorgestellten Lösungen war es ersichtlich, vor dem Hintergrund der Anzahl der Schülerinnen und Schüler (zirka 200) und der Kindertagestätte (zirka 100 Kinder), dass es zu einer hohen Verkehrsbelastung kommen wird.“ Erschwerend wirke dabei noch, dass ein freier Verkehrsfluss durch eine Ampelanlage (Vorgabe von StrassenNRW) und eine Abbiegeregelung (nur Rechtsabbieger bei der Ausfahrt aus dem Gebiet) geregelt werden müsse. Daher habe die UWG-Fraktion vorgeschlagen, in einer Arbeitsgruppe die Situation noch einmal neu zu betrachten.