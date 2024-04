Neue Broschüre auch mit Radevormwalder Kunstwerken Entdeckungsreise zu Kunst im öffentlichen Raum

Egal ob als Spaziergänger, Wanderer, Autofahrer oder Radler – immer mal wieder und gefühlt fast überall lässt sich Kunst im öffentlichen Raum entdecken. In Radevormwald gelingt das ganz einfach, denn wer in der Innenstadt durch den Kreisel auf Höhe der Sparkasse fährt, dem wehen künstlerisch gestaltete Fahnen entgegen. Und an der Südstadtkreuzung fällt das Kunstwerk auf der Wiese auch direkt ins Auge.