Musik in der Martini-Kirche in Radevormwald : „Blechanfall“ kreiert lockere Atmosphäre

Radevormwald Die Musiker spielten in der Martini-Kirche an der Uelfestraße Stücke für Blechbläser. Das Konzert überraschte die Gäste mit verschiedenen Genres.

Das Blechblasensemble „Blechanfall“ kam am Sonntagnachmittag zum zweiten Mal nach Radevormwald. Die Musiker lernten die Stadt auf der Höhe bereits vor zehn Jahren kennen, als sie zu einem Konzert in die Martini-Kirche an der Uelfestraße kamen. Diesen Herbst waren sie mit ihrem Programm „Brass to joy“ zurück, das die Freude in den Vordergrund stellt. „Den Titel des Konzerts kann man mit Blech zur Freude übersetzen, und genau darum geht es auch heute“, moderierte einer der neun Musiker das Konzert an. In kompletter Besetzung besteht das Ensemble aus 13 Männern und Frauen.