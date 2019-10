Musik in Radevormwald : Ensemble „Blechanfall“ spielt in der Martini-Kirche

Radevormwald Schon bei ihrem ersten Besuch, der bereits zehn Jahre zurückliegt, machten die Musiker einen guten Eindruck in Rade. Nun kehren sie für ein Gastspiel zurück.

In diesem Jahr wird das Ensemble am Sonntag, 6. Oktober, um 16 Uhr, auch in der Martini-Gemeinde zu Gast sein. Blechanfall präsentiert laut den Veranstaltern „ein humorvolles Blechfeuerwerk von Bach bis Krach aus Klassik, Pop und Rock in lockerer und ungezwungener Konzertatmosphäre“. Bereits vor zehn Jahren waren die Musiker schon einmal zu Gast in Radevormwald, damals präsentierten sich sein Konzert mit Advents- und Weihnachtsliedern. „Blechanfall begeistert in der Martini-Gemeinde“, titelte die Bergische Morgenpost damals. Der Eintritt ist frei, am Ausgang wird eine Kollekte erbeten.