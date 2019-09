Stromerzeugung in Radevormwald : Stadtwerke bekommen Energiewende-Preis

Radevormwald Freude bei den Stadtwerken Radevormwald (SWR.): In diesem Jahr ist das Unternehmen zum ersten Mal mit dem „Energiewende Award“ in der Kategorie „Energiewende“ ausgezeichnetworden. Damit wurde das Angebot des regionalen Energieversorgers im Bereich Service und deren Dienstleistungen gewürdigt.

Am 18. Juni hat die SWR. im Rahmen der neuen Innovationsplattform The smarter E Europe die besten Energieversorger Deutschlands für ihr herausragendes Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um die Energiewende den „Energiewende Award 2019“ persönlich überreicht bekommen. Der Preis wird in den fünf Kategorien Strom, Wärme, Mobilität, Energieeffizienz sowie Energiewende an Versorgungsunternehmen verliehen, die sich bereits im Kundensinne für die Energiewende engagieren.