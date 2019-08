Industriemuseum in Radevormwald : Größte bergische Dampfmaschine ist in Aktion

Größte bergische Dampfmaschine ist in Aktion

Industriemuseum in Radevormwald

Die Dampfmaschine wird am Sonntag für die Besucher angeworfen – ein besonderes Erlebnis. Foto: Dörner, Hans (hdo)

Radevormwald Am Sonntag findet im Museum in Dahlerau der Thementag „Energie aus Wasser und Dampf“ statt. Das Maschinenherz der alten Fabrik im Tal der Wupper wird dann wieder schlagen.

Das Wülfingmuseum in Dahlerau ist immer einen Besuch wert, aber am Sonntag, 1. September, ist das besonders der Fall. Dann lädt der Museumsverein zu einem Thementag unter dem Motto „Energie aus Wasser und Dampf“ ein. Die Attraktion: Die Besucher können die größte Dampfmaschine des Bergischen Landes live in Aktion erleben.