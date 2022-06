Veranstaltung in Radevormwald : Energietag auf dem Schlossmacherplatz

Radevormwald Unter dem Motto „Für eine nachhaltige und lebenswerte Heimat“ steht der Energie- und Umwelttag, der auf dem Schlossmacherplatz in Radevormwald gefeiert wird.

Unter dem Motto „Für eine nachhaltige und lebenswerte Heimat“ wird der Energie- und Umwelttag der Städte Radevormwald, Hückeswagen und Wipperfürth in diesem Jahr am Freitag, 1. Juli, von 13 bis 18 Uhr, auf dem Schlossmacherplatz in Radevormwald gefeiert.

Bürgermeister Johannes Mans freut sich darüber, dass der Energie- und Umwelttag in diesem Jahr in Radevormwald stattfindet. „Eine nachhaltige und lebenswerte Heimat ist für Menschen und Tiere wichtig. Das Thema hat in vergangenen Jahren an Brisanz gewonnen und wird in Zukunft für alle Bürgerinnen und Bürger von Bedeutung sein.“