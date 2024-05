Veranstaltungen in Radevormwald Nur die Sonne fehlt beim Feierabendmarkt

Wie lange sie an diesem Abend auf dem Marktplatz verweilen würden und ob sie zur Premiere des Freiluftkinos in der Abenddämmerung mit dem Film „Mamma mia“ noch bleiben würden, das wussten die Damen zu diesem Zeitpunkt noch nicht. „Es kommt darauf an, wie lange die Weinflasche hält“, sagte Margita amüsiert. „Es hängt eher davon ab, wie kalt uns wird“, fügte Doris hinzu. Besucher Klaus (75) hatte den Saisonauftakt nicht erwarten können. „Natürlich haben wir darauf gewartet und uns darauf gefreut.“ Was ihm so gut am Feierabendmarkt gefalle? „Na, dass man hier immer Leute trifft, die man länger nicht mehr gesehen hat und man einfach gesellig beisammensitzen kann.“ Der Wein mundete ihm und seinen Begleiterinnen sehr gut. „Das ist schon alles sehr gut. Nur die Radfahrer und Roller sollten bei dieser Veranstaltung nicht einfach über den Platz fahren“, befand der Radevormwalder.