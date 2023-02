Familienzentrum Kottenstraße in Radevormwald Endlich kann „Pippi“ Anker lichten

Bereits am Mittwoch startete die Gruppe mit dem Kulissenaufbau im Bürgerhaus. Ab Donnerstag wurde intensiv für die Premiere geprobt. Für das Ensemble, das erste Mal nach vier Jahren, dass sie wieder die große Bühne betraten. „Ein großartiges Gefühl“, beschreibt Hombrecher. „Zwischendurch gab es schon Probleme, die Motivation hochzuhalten. Vor allem, nachdem wir das Stück jetzt nun so lange Proben und so oft schon absagen und verschieben mussten.“