Katholische Gemeinde in Radevormwald Das Aus für den Friedhof ist beschlossen

Zwar gebe es Rechenbeispiele, die das ganze Konstrukt torpedieren würden, das seien aber sicherlich Einzelfälle, in denen man sich separat einigen werde. „Ich denke hier etwa an einen heute 18-jährigen Menschen, der sich noch in diesem Jahr eine Grabstelle kauft – und dann 99 Jahre alt wird. Dann kommen wir mit unserer Planung ins Gehege, aber das lässt sich dann individuell lösen“, sagt Wuttke. Was passiert aber nun zwischen 2065 und 2075? „Hier ist vor der Entwidmung des Friedhofs eine zusätzliche Pietätsfrist von zehn Jahren vorgesehen. Danach kann der Friedhof endgültig einem anderen Zweck zugeführt werden – was dann aber nicht mehr von uns entschieden werden dürfte“, ergänzt er ironisch. Da in den vergangenen Jahren nur noch etwa fünf Beerdigungen pro Jahr vorgenommen wurden, ist der Friedhof einfach nicht mehr wirtschaftlich. „Außerdem gibt es zum jetzigen Stand ohnehin nur wenige nutzungsberechtigte Betroffene, die ab dem Jahr 2040 angeschrieben werden – sofern es dann noch aktuell ist“, sagt Wuttke.