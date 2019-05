Nach der Demonstration : Schülerproteste waren wenig erfolgreich

Radevormwald Im Schulzentrum an der Hermannstraße herrscht weiterhin morgens und nachmittags ein Verkehrschaos. Nur ein paar Autofahrer haben auf die Proteste der Schüler im April reagiert. Die Schulleiter bleiben aber weiter optimistisch.

Sandra Pahl, Schulleiterin der Sekundarschule, bestätigt diesen Eindruck, kennt aber auch positive Einzelfälle. „Die Gesamtsituation hat sich leider nicht verändert, aber an unserer Schule kenne ich etwa zehn Familien, die ihr Verhalten geändert haben, und das ist zumindest ein Anfang. Genau da müssen wir weitermachen“, sagt sie. Das Ziel für die Zukunft muss es sein, weiterhin Aufklärungsarbeit zu leisten und auf das Problem aufmerksam zu machen. Das Engagement der Schüler lobt die Schulleiterin. „Es hat sich etwas bewegt, und in diese Richtung muss es weitergehen“, sagt sie und konzentriert sich auf die Erfolge der Proteste. „An dem Tag haben wir viele 100 Kilometer gespart und damit die Umwelt geschont. Wenn die Eltern ihre Kinder in Zukunft an der Mühlenstraße oder an der Kaiserstraße aus dem Auto lassen und die Hermannstraße nicht mehr anfahren, können wir einen großen Beitrag leisten.“ Die Kinder den kompletten Schulweg laufen oder sie mit dem Fahrrad fahren zu lassen, wäre allerdings die beste Lösung. Claus Peter Wirth, Leiter der Städtischen Realschule, hat sich mit seinen Kollegen über die Veränderungen seit Mitte April ausgetauscht. „Wir können keinen großen Unterschied feststellen, und das ist natürlich schade“, sagt er. Seine Kollegen und er kommen, genau wie das Kollegium des Theodor-Heuss-Gymnasiums, zeitlich bevor sich der Stau an der Hermannstraße entwickelt – und auch, um noch einen Parkplatz in Schulnähe zu ergattern. Die Parksituation ist, seitdem immer mehr Schüler ab dem 18. Geburtstag ein eigenes Auto haben, an der Hermannstraße ebenfalls angespannt.