Politik in Radevormwald : Elternbeiträge sollen weiter erlassen werden

Die Kitas in NRW laufen seit Januar nur in eingeschränktem Betrieb. Daher sollen die Eltern nun nicht zu Zahlung der Beiträge herangezogen werden, meint die Rader Stadtverwaltung. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Radevormwald Auch für den Februar und den März möchte die Stadtverwaltung den Familien die Zahlung erlassen, weil der Kita-Betrieb seit Januar nur eingeschränkt läuft. Der Beschluss ist für den kommenden Hauptausschuss vorgesehen.

Das nordrhein-westfälische Familienministerium hatte im Januar beschlossen, dass ab dem 11. Januar der Betreuungsumfang in Kindertagesstätten pandemiebedingt um zehn Stunden abgesenkt wird. Gleichzeitig sollten die Beiträge für Januar ausgesetzt werden. „Eine vertragsgemäße Betreuung der Kinder fand aber auch in den Monaten Februar und März 2021 nicht statt“, heißt es in der Vorlage der Radevormwalder Verwaltung. „Die Reduzierung der Stundenzeiten in den Kitas und der nur eingeschränkte Betreuungsbereich (Notbetreuung) in den Grundschulen besteht fort. Die Belastungen für die Familien sind weiterhin hoch. Vor diesem Hintergrund schlägt die Verwaltung vor, auf die Elternbeiträge für die Monate Februar und März 2021 zu verzichten.“ Von der NRW-Landesregierung habe es bislang keine Folgeentscheidung zu diesen beiden Monaten gegeben, heißt es.