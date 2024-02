Infoabend in Radevormwald Per Planetenreise zur richtigen Berufswahl

Das bekräftigte am Ende auch Andreas Döbler, Ausbildungsleiter bei Kuhn Edelstahl, und Jannik Koers, ein junger Bankkaufmann der Kreissparkasse Köln in Radevormwald. Wovor viele junge Menschen Angst hätten, beschrieb Döbler, sei, „eine falsche Entscheidung fürs Leben zu treffen“. Das deutsche Bildungssystem biete aber viele Wege. Wer eine Ausbildung absolviere, könne hinterher trotzdem noch studieren oder sich in einem anderen Feld spezialisieren. „Das Allerwichtigste“, urteilte Koers, „ist, dass man sich auf den Weg macht und schonmal einen Fuß in eine Tür bekommt. Also traut euch!“