Betreuung : Zu wenig Ganztagsplätze an der GGS

Zu wenig Ganztagsplätze an der GGS

Radevormwald Eltern beschweren sich in den sozialen Medien darüber, dass sie für ihr Kind keinen Betreuungsplatz bekommen. Schulleiterin Jutta Felderhoff bestätigt, dass die Gemeinschaftsgrundschule Platzprobleme hat.

Viele Eltern, deren Kinder die Gemeinschaftsgrundschule Stadt besuchen, nutzen das Betreuungsangebot durch die dortige OGS beziehungsweise die Verlässliche Grundschule. Doch nicht alle Kinder können aufgenommen werden. Darüber beschweren sich nun betroffene Eltern in einer Radevormwalder Facebook-Gruppe. Sie fühlen sich ungerecht behandelt.

Schulleiterin Jutta Felderhoff hat diese Debatte verfolgt – mit gemischten Gefühlen. Die Kritik sei nicht immer gerecht: „Unsere Anmeldung für das Betreuungsangebot lief bis 31. Mai. Das war bekannt. Wenn Eltern dann erst am 4. Juni kommen und ihr Kind anmelden wollen, dann geht das nicht mehr.“ Schließlich müsse die Schule planen können.

Schule Die GGS Stadt besteht seit 1995 und befindet sich heute im Gebäude der ehemaligen Hauptschule an der Carl-Diem-Straße 9-11. Zurzeit werden dort 250 Kinder in zwölf Klassen unterrichtet. Mehr Informationen unter

Angebot Die GGS Stadt bietet sowohl die Verlässliche Grundschule, die Betreuung bis 13 Uhr, als auch den Offenen Ganztag bis 16 Uhr an. Geboten werden verschiedene Spiel- und Fördermöglichkeiten.

Andererseits kann die Rektorin die Kritik zum Teil nachvollziehen. Tatsächlich sei die OGS aus Platzgründen derzeit nicht in der Lage, alle Betreuungswünsche zu erfüllen. „Die Räumlichkeiten wurden vor 14 Jahren für 25 Kinder gebaut. Jetzt betreuen wir 54 Kinder.“ Man habe die Stadt als Träger über die „desolate Situation“ informiert. „Es ist vor allem schwierig geworden, für die Kinder ein gutes Mittagessen in angenehmer Umgebung zu garantieren.“ Vor fünf Jahren habe es die Überlegung gegeben, Räume der Volkshochschule in OGS-Plätze umzuwandeln. „Die Stadt hat es aber vorgezogen, dort einen Kindergarten einzurichten“, sagt Felderhoff.