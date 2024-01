Polizeibericht aus Radevormwald Eisscholle fliegt von Lkw-Dach – Kleintransporter beschädigt

Eis auf der Straße kann gefährlich werden – auch in diesen Tagen, bei frostigen Temperaturen, müssen Verkehrsteilnehmer angesichts von Glättegefahr vorsichtig fahren. Doch Eis kann im Winter nicht nur auf der Fahrbahn zum Problem werden. Dass sich Eisschollen von Lkw-Dächern zu gefährlichen Geschossen entwickeln können, musste am Montag der Fahrer eines Kleintransporters in der Ortschaft Freudenberg im Norden von Radevormwald erleben. Der Mann war gegen 12.40 Uhr auf der Bundesstraße 483 in Richtung Wellringrade unterwegs, als ihm ein Lastwagen mit einem weißen Auflieger entgegenkam. Plötzlich löste sich vom Auflieger eine Eisscholle und traf den Kleintransporter im Bereich des Kühlergrills, der dabei beschädigt wurde. Der Fahrer des Lkw bemerkte den Vorfall offenbar nicht und setzte seine Fahrt fort.