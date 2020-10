Bahnstrecke in Radevormwald : Brücke soll bis Jahresende fertig werden

Bahnstrecke in Radevormwald

Wupperorte An mehreren Streckenabschnitten der alten Bahnlinie zwischen Radevormwald und Wuppertal arbeiten Mitglieder der Wupperschiene – derzeit werden Eichenholz-Schwellen auf einer der beiden Brücken in Wilhelmstal gelegt.

„Über sieben Brücken musst du gehen“ sangen einst Karat und Peter Maffay. Die Mitglieder des Fördervereins Wupperschiene können dazu auch ein Lied singen. Auf vielen Brücken waren sie in den vergangenen Jahren schon tätig, um die Bahnstrecke zwischen Radevormwald und Wuppertal wieder bereit für einen neuen Schienenverkehr zu machen. Derzeit ist man in Wilhelmstal, einer der Radevormwalder Wupperortschaften dabei, auf der vorletzten Brücke vor dem südlichen Ende der Strecke neue Schwellen zu legen.

„Wir legen neue Eichenbalken, später kommen dann neue Schienen darauf“, berichtet Ulrich Grotstollen, der Vorsitzende des Vereins, der mit vollem Namen Bergische Bahnen/Förderverein Wupperschiene heißt. „Bis Ende des Jahres wollen wir mit dieser Brücke fertig sein, die zweite Brücke in Wilhelmstal wird dann im kommenden Jahr erneuert.“

Perspektiven Im Rahmen der Bemühungen, einen ökologisch verträglichen Bahnverkehr einzurichten, spielte eine Wiederbelebung der Bahnstrecke im Tal zwischen Radevormwald und Wuppertal jüngst eine Rolle im Gespräch von Bürgermeister Johannes Mans mit seinem (inzwischen abgewählten) Wuppertaler Amtskollegen Andreas Mucke. Der Förderverein Wupperschiene ist in diese Überlegungen eingebunden worden.

Die Bemühungen der Vereinsmitglieder waren durch die Pandemie gebremst worden. Nach dem Sommer hatten die Arbeiten an verschiedenen Punkten der Strecke wieder begonnen. Neue Probleme gab es aber auch, wie auf der Internetseite des Vereins berichtet wird: „Da wir nicht wie geplant arbeiten konnten, ist uns leider derweilen der Dienstleister abhanden gekommen, so dass wir mit Muskelkraft und etwas mechanischem Know-how nun händisch den Brückenbalken zu Leibe rücken. Dies ist ein wahrhafter Knochenjob, und es zieht sich in die Länge. Aber langsam wird es.“ Die Balken für diesen Zweck kann man natürlich nicht im Holzmarkt um die Ecke kaufen. „Wir bekommen die Schwellen von einem Spezialunternehmen“, berichtet Grotstollen.