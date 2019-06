Bahnhistorie Radevormwald : Die „Großfamilie Bahn“ trifft sich in Bergerhof

Radevormwald Erinnerungen an die alten Zeiten der Bahnhöfe wurden wach.

Weil der Zusammenhalt der Kollegen schon damals gut war, treffen sich die Bahner auch heute noch regelmäßig. Edmund Biekowksi trommelte seine Freunde und Kollegen diesen Samstag erneut zusammen. Dieses Mal trafen sie sich im „Bistorante“ an der Elberfelder Straße und kehrten damit in einen Stadtteil zurück, der ihnen am Herzen liegt, denn der Bahnhof Bergerhof war schon immer zentraler Treffpunkt der Bahner. Für Biekowski, der 48 Jahre bei der Bahn beschäftigt war, und alle anderen Radevormwalder gehörte die Bahn zu den zuverlässigsten Transportmittel zwischen der Innenstadt und den Ortschaften Kräwinklerbrücke, Krebsöge, Dahlhausen, Dahlerau und Remlingrade. Heute liegen die nächsten Bahnhöfe in Remscheid-Lennep, Schwelm oder Wuppertal Oberbarmen.