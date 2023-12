Einzelhandel in Radevormwald Hoffen auf ein gutes Weihnachtsgeschäft

Beim Uhren- und Juwelier-Fachgeschäft Kühn an der Kaiserstraße gab es am Vormittag auch schon einigen Zuspruch, berichtet Einzelhändlerin Felicitas Kühn. „Wir haben unser Schaufenster weihnachtlich geschmückt“, berichtet sie. Geschenke wie Goldkettchen bleiben nach wie vor beliebt. „Allerdings haben wir ja in Radevormwald nicht mehr den langen Samstag“, blickt Kühn zurück. Diesen Versuch hatten die Händler in den vergangenen Jahren gestartet. Doch der Erfolg blieb hinter den Erwartungen zurück. „Es hat sich leider nicht gelohnt, die Menschen fahren dann eher zum Shoppen in die großen Städte.“ Ein gutes Geschäft erhofft Felicitas Kühn für den verkaufsoffenen Sonntag, der am dritten Adventswochenende parallel mit dem Weihnachtsmarkt stattfinden wird.