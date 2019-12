Weihnachtsgeschäft : Einzelhändler ziehen positive Bilanz

Armin Werker von Garten Werk(er) im Gespräch mit Andrea Frohwein aus Rostock und Carsten Holzmann. Die Kundin suchte noch ein Geschenk zu Weihnachten und wurde mit einer Flurgarderobe fündig. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald In der Vorbereitung auf Weihnachten haben die Radevormwalder verstärkt auf Angebote der örtlichen Geschäfte zurückgegriffen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Flora Treiber

Für den Einzelhandel ist die Vorweihnachtszeit die wichtigste Zeit des Jahres. In den Wochen vor Weihnachten steigt der Umsatz an, denn die Kunden kaufen nicht nur Geschenke, sondern sind auch bereit, für sich selber Geld auszugeben. In Radevormwald sind die meisten Einzelhändler mit dem Verkauf der vergangenen Zeit zufrieden.

In der Vorbereitung auf Weihnachten haben die Radevormwalder verstärkt auf den örtlichen Einzelhandel zurückgegriffen. Eine wichtige Anlaufstelle für Geschenke ist der Juwelier Kühn in der Innenstadt. Mitinhaberin Felicitas Kühn hat die Erfahrung gemacht, dass an dem letzten Wochenende vor Weihnachten besonders viel gekauft wird. „Das ist die stärkste Phase und die hält bis Heiligabend an. Es gibt einige Kunden, die erst am 24. Dezember Geschenke kaufen“, sagt sie. Zu den beliebtesten Geschenken gehören Weihnachten Uhren, Antragsringe und hochpreisige Schmuckstücke. „Wir haben in dieser Saison außerdem zwei Prospekte herausgegeben, die sehr gut von unseren Kunden angenommen und stark nachgefragt wurden“, sagt Felicitas Kühn zu der Einzelhandelsstrategie ihres Geschäfts.

Info Öffnungszeiten an Heiligabend Öffnungszeiten Morgen, am 24. Dezember, öffnen die meisten Einzelhändler noch einmal bis 12.30 oder 13 Uhr. Einige Geschäfte, wie das Schuhaus Lüttgenau, haben voraussichtlich am 27. und 28. Dezember geschlossen. Der Juwelier Kühn öffnet nach Weihnachten wieder zu den gewohnten Geschäftszeiten. Auch bei EP Biesenbach geht es am 27. Dezember regulär weiter.

Auch bei Oliver Biesenbach von „EP Biesenbach“ steigt der Umsatz mit dem Wintergeschäft. „Die Wochen sind sehr gut gelaufen. Bluetooth-Kopfhörer und Smartphones waren dieses Jahr ein wichtiges Thema“, sagt der Geschäftsführer. Oliver Biesenbach setzt aber nicht nur auf den Einzelhandel vor Ort, sondern hat auch einen eigenen Onlineshop. Der wird zwar nicht deutschlandweit genutzt, aber vergrößert das Einzugsgebiet seiner Kunden trotzdem merklich. „Der Onlineshop wird ungefähr von Menschen in einem Umkreis von 100 Kilometern genutzt. Dieses Standbein wird immer wichtiger.“

Armin Werker setzt mit seinem Geschäft „Garten Werk(er)“ auf den klassischen Einzelhandel. In seinem Geschäft ist immer etwas los. Das liegt nicht nur an der großen Auswahl an Geschenkartikeln, sondern auch an der persönlichen und gemütlichen Atmosphäre. Am Samstag waren Andrea Frohwein, die jedes Jahr aus Rostock nach Radevormwald kommt. und Carsten Holzmann auf der Suche nach einem passenden Geschenk. Fündig wurden die Kunden schnell und entschieden sich für eine Flurgarderobe. Wer bei Armin Werker nach einem Weihnachtsgeschenk sucht oder nach Dekorationen für das eigene Zuhause, taucht in eine heile Welt ab. In dem gemütlichen Geschäft kann man in Ruhe stöbern und nette Gespräche führen.

Direkt nebenan, in „Mo‘s Cottage“, verkauft Melanie Kandzia seit drei Monaten außergewöhnliche Kleidungsstücke für Frauen. Die besonderen Einzelteile, die immer nur in wenigen Größen zu haben sind, kommen in Radevormwald gut an. „Mode ist im Rader Einzelhandel zu wenig vertreten, deswegen habe ich den Schritt gewagt. Meine Kunden nehmen das Konzept gut an und dafür bin ich richtig dankbar“, sagt die Einzelhändlerin. Regelrecht gestürmt wurde ihre Boutique in diesem Wintergeschäft an den Freitagen. „Nach Feierabend nehmen sich die Menschen Zeit, um zu bummeln und Erledigungen zu machen“, sagt Melanie Kandzia. An diesem Wochenende begrüßte sie in ihrem Geschäft viele Kundinnen, die sich in der letzten Minute ein neues Outfit für Weihnachten anschaffen wollten.