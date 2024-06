Bildung in Radevormwald Sekundarschule empfängt die neuen Schüler

Es war ein ganz besonderer Tag für die neuen Schüler der Sekundarschule Radevormwald. Zum ersten Mal konnten sich die Fünftklässler am Donnerstagnachmittag in den Räumen umschauen, in denen sie in den kommenden Jahren die Schulbank drücken werden. „Wir veranstalten unserer Einschulungstag immer vor den Ferien“, erklärt Schulleiterin Sandra Pahl. Auf diese Weise kann man den Neuschülern schon ein wenig Schwellenangst nehmen. „Sie kennen jetzt schon die Räume, in denen sie unterrichtet werden, ihre Klassenlehrer und ihre Mitschüler.“ So werden die Kinder am ersten Schultag nicht ins sprichwörtliche kalte Wasser geworfen.