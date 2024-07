Bildung in Radevormwald Für jede neue Klasse gab’s einen Blumentopf

Kaum waren die diesjährigen Abiturienten verabschiedet, begrüßte das Theodor-Heuss-Gymnasium in dieser Woche bereits die neuen Fünftklässler, die nach den Sommerferien an der neuen Schule durchstarten werden. Freudig besiedelten die Kinder und ihre Familien das Foyer des Gymnasiums, nahmen Platz auf den Stufen und knipsten eifrig Erinnerungsfotos. Die Aufregung war spürbar, sowohl bei den neuen Schülern als auch bei ihren Eltern, denen spätestens jetzt klar wurde, dass ihre Sprösslinge plötzlich gar nicht mehr so klein sind. In wenigen Augenblicken würden sie erfahren, in welche Klasse sie nach den Ferien gehen, wer ihr Klassenlehrer und ihre Mitschüler sein würden.