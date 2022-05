Einsatzkräfte im Test : Radevormwalder Feuerwehr beweist ihre Leistungsfähigkeit

Radevormwald In Reichshof-Eckenhagen starteten sieben Gruppen der Radevormwalder Feuerwehr und maßen sich mit anderen Feuerwehren aus den 13 Kommunen des Kreises.

Regelmäßig müssen die Einsatzkräfte der Feuerwehren im Oberbergischen Kreis auch abseits von realen Einsätzen ihre Leistungsfähigkeit und ihr einst gelernetes Wissen ganz praktisch unter Beweis stellen. Jetzt war es wieder so weit: In Reichshof-Eckenhagen starteten sieben Gruppen der Radevormwalder Feuerwehr und maßen sich mit anderen Feuerwehren aus den 13 Kommunen des Kreises.

Bei den Übungen schauen Schiedsrichter immer genau hin und prüfen, ob das Basiswissen, das jeder Feuerwehrmann in der Grundausbildung gelernt hat, noch vorhanden ist. Außerdem müssen die Übungen in einer gewissen Zeit absolviert werden.

Landtagswahl in Radevormwald

Landtagswahl in Radevormwald : Landtagswahl: 22 Wahllokale, 3755 Briefwähler, 190 Helfer

Haben Grundschulkinder Brand in Radevormwald gelegt?

Polizei ermittelt : Haben Grundschulkinder Brand in Radevormwald gelegt?

Auch der sportliche Teil darf nicht fehlen – in Einsatzuniform sind die Wehrleute beim Staffellauf mit Hindernissen wie Wand, Tunnel und Balken gefordert. Zuletzt wurden auch Kenntnisse in Erster Hilfe geprüft. Da mussten die Teilnehmer zum Beispiel zeigen, wie eine stabile Seitenlage beim Patienten durchgeführt wird. Die Radevormwalder Feuerwehrleute kehrten jedenfalls zufrieden und mit guten Ergebnissen in die Bergstadt zurück und sind gerüstet für die nächsten Einsätze.