Corona-Pandemie im Oberbergischen Kreis : Einsatzkräfte rufen zur Impfung auf

Radevormwald Feuerwehr, DRK, DLRG und andere Institutionen aus dem Oberbergischen Kreis richten einen dringenden Appell an alle Bürger, sich impfen zu lassen und Verantwortung zu übernehmen.

Die Hilfsorganisationen im Oberbergischen Kreis unterstützen die aktuelle Corona-Schutzimpfung und appellieren an alle Menschen, sich unbedingt impfen zu lassen. „Nur gemeinsam durch die Impfung und die Booster-Kampagne kommen wir sicher durch die Pandemie. Unser medizinisches Personal und unsere ehrenamtlichen Einsatzkräfte in den Bereichen Technik sowie Brand- und Bevölkerungsschutz sind zum allergrößten Teil geimpft und sprechen sich für eine Impfung aus“, heißt es in dem Appell, der von folgenden Institutionen unterzeichnet wurde: DLRG Bezirk Oberbergischer Kreis, DRK-Verband des Oberbergischen Kreises, Johanniter Unfallhilfe Rhein-Berg/Oberberg, Kreisfeuerwehrverband Oberberg, Malteser Engelskirchen für die Malteser Oberberg sowie THW-Ortsverein Gummersbach für das THW Oberberg.