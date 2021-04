E-Mobilität in Radevormwald : E-Ladesäulen können gefördert werden

Die E-Tankstelle auf dem Parkplatz am Wuppermarkt in der Ortschaft Vogelsmühle. Foto: Stadt Radevormwald

Radevormwald Die Stadtwerke und die Verwaltung verweisen auf die Möglichkeit, öffentliche Gelder für den Bau von Ladestattionen für E-Fahrzeuge zu beantragen.

Die Stadtverwaltung in Radevormwald weist die Bürger auf Fördermöglichkeiten zur Einrichtung von Ladestationen für E-Fahrzeuge hin. Mit dem neuen Förderprogramm des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur können attraktive Standorte des Alltags in Radevormwald besser mit einer Ladestation für E-Fahrzeuge ausgestattet werden“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. „Das Förderprogramm richtet sich gezielt an kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sowie Unternehmen des Einzelhandels und des Hotel- und Gaststättengewerbes.