Lutherische Kirchengemeinde in Radevormwald : Filmclips und Postkarten für Senioren in der Corona-Krise

Pfarrerin Manuela Melzer in der Kirche an der Burgstraße. Am Sonntag wird von dort wieder der Gottesdienst gestreamt. Foto: Moll, Jürgen (jumo)

Radevormwald Die lutherische Kirchengemeinde hat zwei weitere einfallsreiche Aktionen für die Zeit der Corona-Einschränkungen auf den Weg gebracht.

Außerdem möchten die Seelsorger auf eine besondere Aktion hinweisen: „Eigentlich würden am kommenden Wochenende unsere Konfirmationsgottesdienste stattfinden, die nun auf September verschoben werden mussten“, sagt Pfarrerin Manuela Melzer. Die Konfirmanden sollen aber trotzdem am Sonntag vorkommen. „Wir haben die Jungen und Mädchen gebeten, ihre ,Freudenmacher’ in schwieriger Zeit zu filmen.“ Die Frage lautete: Was macht euch in dieser Zeit Freude oder Mut? „Es kamen eine ganze Reihe schöner Filmsequenzen bei uns an, die wir zu einem kleinen Film zusammengeschnitten haben und der im Verlauf des Gottesdienstes gezeigt werden wird.“