Theater in Radevormwald : Eine schöne Bescherung mit viel Komik

Radevormwald Das Theaterstück „Schöne Bescherung“ war ein lustiger Einstieg in die Vorweihnachtszeit. Herrlicher Weihnachtswahnsinn im Bürgerhaus.

Das war eine schöne Bescherung für alle Besucher des Kulturkreises am Mittwochabend, denn die gleichnamige Komödie überzeugte in der ersten Szene. Das Rheinische Landestheater Neuss (RLT) gab den Zuschauern mit „Schöne Bescherung“ von Alan Ayckbourn, in der deutschen Fassung von Max Faber, einen Einblick in den Weihnachtswahnsinn einer ganz normalen Familie. Aber welche Familie ist an Weihnachten schon normal? Jede Familie hat ihre eigenen, oft skurrilen Traditionen, die irgendwie herzerwärmend, aber auch gleichzeitig nervtötend sind.