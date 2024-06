Grundschule Bergerhof in Radevormwald Eine ganze Schule tanzt miteinander

Es ist klar, dass hier und heute nicht normaler Unterricht stattfindet. „Wir sind ja ‚Bewegte Schule‘, an beiden Standorten, und eigentlich sollte der Flashmob-Workshop mit Daniel Fromme Teil der Projektwoche sein, was aber aus Termingründen nicht geklappt hat“, sagt Schulleiterin Tanja Heynen. Dem Förderverein ist es gedankt, dass der Ganztages-Workshop nun einfach so stattfinden kann. „Tanzen, Spaß an der Bewegung und Musik – das passt zu uns“, sagt die Schulleiterin. Und sagt, dass sich das tatsächlich im gesamten Schulalltag durchzieht. „Wir machen Bewegung auch in dafür eher unüblichen Fächern wie Mathematik oder Deutsch. Da wird etwa ein Märchen erzählt – und bei jedem Fehler, der eingebaut ist, wird eine Bewegungsübung gemacht“, sagt Tanja Heynen.