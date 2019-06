Quartierbus : „Wupperaner“ wird kaum genutzt

Gerd Neumann gehört zu den ehrenamtlichen Fahrern, die am Steuer des neuen Quartierbusses sitzen.

Radevormwald Der Quartierbus der Wupperorte fährt seit über einem Monat. Mit ihm erreicht man jeden Winkel an der Wupper, und die Fahrer sind auch nett. Doch die Bürger haben das Angebot noch nicht wirklich angenommen.

Donnerstagmorgen, halb neun. Am Wuppermarkt in Vogelsmühle erwacht das Leben. Die Geschäfte öffnen, die ersten Menschen gehen im Supermarkt einkaufen, führen ihre Hunde aus, machen sich auf den Weg zur Arbeit oder zu anderen Verpflichtungen.

Früh aufgestanden ist auch Gerd Neumann, der den Wupperaner, den Quartierbus der Wupperorte, mehrmals im Monat fährt. Heute morgen hat er den Bus gegen acht Uhr auf der Brede abgeholt und fertig für den Tagesbetrieb gemacht. Der gelernte Schlosser, der seit über vier Jahren Rentner ist, engagiert sich gerne ehrenamtlich. Als er von dem Quartierbus gelesen hat, wollte er gerne ehrenamtlicher Fahrer werden. „Warum soll ich nur zuhause rumsitzen? Ich bringe mich gerne ein. Hier fange ich etwas Sinnvolles mit meiner Zeit an, komme unter Menschen und lerne neue Dinge kennen“, sagt er. Seitdem er selber an der Wupper lebt, ist sein soziales Netzwerk gewachsen. Er hat ein gutes und lebendiges Verhältnis zu seinen Nachbarn, arbeitet in Vereinsvorständen und ist immer zu Stelle, wenn er gebraucht wird.

Info So fährt der Quartierbus in den Wupperorten Linien Der Quartierbus Wupperaner fährt auf insgesamt vier Linien immer dienstags, donnerstags und freitags. Linie 1, 2 und 3 werden morgens zwischen 8.30 und 10.42 Uhr befahren und Linie 4 nachmittags ab 15.30 Uhr. Das Busnetz ist so aufgebaut, dass sich alle Bewohner der Wupperorte innerhalb des Quartiers bewegen können. Start- und Endpunkt ist immer der Wuppermarkt, damit das Einkaufen erleichtert wird. Preise Eine Fahrt kostet im Moment nur 50 Cent, der Preis soll in Zukunft angehoben werden. Alle Infos über den Bus kann man unter www.wupperorte-radevormwald.de gebündelt nachlesen, dort gibt es auch die Fahrpläne.

Dass er auf seiner vierten Fahrt mit dem Quartierbus immer noch keinen Fahrgast hat, stimmt ihn nachdenklich. „Die erste Route geht meiner Meinung nach zu früh los. Die Senioren, die den Bus in erster Linie nutzen, sind noch nicht auf den Beinen“, sagt er, während er den Kleinbus über die Linie 1 lenkt. Es geht hoch zur Hardtstraße, dann Richtung Oberdahlhausen und wieder zurück zum Wuppermarkt. In den Wupperorten ist es ruhig, die Bürgersteige sind leer, die Haltestellen auch. Niemand will einsteigen, mittlerweile ist es 8.50 Uhr.

In einer Minute startet Gerd Neumann den Bus aufs Neue, um die zweite Linie anzusteuern. In der Zwischenzeit hängt er die Fahrschilder innerhalb des Busses um und denkt über die Routen des Wupperaners nach. „Wir fahren morgens das Wülfingmuseum an, obwohl das gar nicht auf hat. Es gibt einige Stellen, die noch nicht ausgereift sind. Außerdem stehen wir unter einem immensen Zeitdruck.“ Für die zweite Linie sind 18 Haltestellen vorgesehen, die innerhalb einer Viertelstunde angefahren werden. Zu schaffen ist das, wenn wie heute keine Fahrgäste ein- und aussteigen. Ansonsten ist der Zeitplan unrealistisch.

Einen leeren Bus durch die Wupperorte zu fahren, macht Gerd Neumann nur bedingt Freude. Mit einem Blick auf die Statistik des Busses stellt er fest, dass es bereits Fahrgäste gab. „An manchen Tagen wurde der Bus genutzt, aber der Großteil sind Leerfahrten“, sagt er und wartet am Wuppermarkt auf den Start seiner nächsten Tour. Seine Schicht an diesem Donnerstag beinhaltet insgesamt drei Linien, die jeweils zweimal befahren werden.