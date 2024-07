Sommerfreizeit in Radevormwald In diesem Camp lernen Kinder Zusammenhalt

In mehr 20 Jahren, in denen das christliche Kinder- und Jugendwerk WDL nun schon ihre Sommercamps bei Familie Goerke auf ihrem Hof in Schwelmersiepen veranstaltet, mag der Hofbesitzer schon so einiges erlebt haben. Die Notwasserung einer großen Boeing in diesem Jahr dürfte aber selbst ihn überrascht haben.