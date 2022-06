Selbstständige lutherische Kirche in Radevormwald : Eindrucksvolles Jubiläumskonzert in der Martini-Kirche

Radevormwald Mit Musik von Johann Sebastian Bach, hochkarätig dargeboten, wurde das 50-jährige Bestehen der Selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirche begangen.

Doch vergangenes Wochenende setzt die Gemeinde mit der Einladung des Cölner Barockorchesters, des Collegium Vocale der SELK und vier hochtalentierten Solisten dem Ganzen die Krönung auf. Zu hören gab es die beiden sehr selten aufgeführten Bach-Kantaten „Herz und Mund und Tat und Leben“ (Bekenntnis-Kantate) sowie „Gott, der Herr ist Sonn und Schild“ (Kantate zum Reformationsfest). Sie waren nicht zufällig ausgewählt: „Aus dem großen Schaffen Johann Sebastian Bachs, dessen wunderbare Werke das Collegium Vocale seit nunmehr 40 Jahren musizieren darf – haben wir nun für den Beginn die Kantate ausgewählt, in der das Bekennen, das Bekenntnis zu Jesus Christus die zentrale Rolle spielt. Dass außerdem eine Reformationsfest-Kantate zum Jubiläum einer lutherischen Kirche besonders gut passt, versteht sich von selber“, schreibt Dirigent Hans-Hermann Buyken im Programmheft. Pastor Florian Reinecke freute sich besonders, das Jubiläum in seiner Kirche feiern zu können. „Dass das alles geht, ist nicht selbstverständlich“, sagte er in Hinblick auf die bis vor kurzem geltenden Coronaregeln.

Der neuen Freiheit begegneten Chor, Orchester und Solisten mit himmlischen Klängen, die überirdisch schön im Gotteshaus hallten. In einer Art Dialog traten Chor und Solisten, stets begleitet vom Orchester, an. Während das Collegium Vocale die Choräle übernahm, präsentierten die Solisten Theresa Nelles (Sopran), Elvira Bill (Mezzosopran/Alt), Wolfgang Klose (Tenor) und Joachim Höchbauer (Bass) die Arien und rezitativen Teile der Kantaten. Aufmerksam lauschten die Besucher den Worten und Gesang.

Nach der ersten Kantate trat Probst Burkhard Kurz an die Kanzel und sprach sein Grußwort mit der Frage, was eine Kirche ausmache. Sich über 50 Jahre SELK zu freuen, sei nicht gänzlich in Ordnung, sagte er zur Verwunderung vieler. „Die Existenz verschiedener Kirchen ist immer auch etwas Trauriges.“ Die Kirche müsse ein Ort sein, in der die positive Kraft des Glaubens erlebt werde, wo durch die Verkündung der Gnade Gottes der Himmel für die Menschen aufgeschlossen werde.