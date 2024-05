Polizeimeldung aus Radevormwald Supermarkt-Einbruch – Diebe haben es auf Tabakwaren abgesehen

An der Elberfelder Straße sind Kriminelle in der Nacht auf Dienstag in einen Lebensmittelmarkt eingedrungen. Die Täter hatte es dabei auf Tabakwaren abgesehen. Nach den bisherigen Erkenntnissen der oberbergischen Polizei hebelten die Einbrecher gegen 3.30 Uhr eine Nebeneingangstür des Gebäudes auf und gelangten auf diese Weise in das Innere des Supermarkts. Dort hatten die Einbrecher die Zigarettenregale im Visier, die sich im Bereich der Kassen befinden. Auf einer Aufnahme, die von der Videoüberwachung erstellt wurde, ist ein maskierter Mann zu sehen, der die Zigarettenschachteln in einen Sack packte.